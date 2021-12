https://it.sputniknews.com/20211201/abrignani-consiglia-il-pranzo-natalizio-senza-invitare-i-no-vax-e-non-abbraccia-i-nipotini-13986330.html

Abrignani consiglia il pranzo natalizio senza invitare i no-vax e non abbraccia i nipotini

Il Natale a casa di Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico appare più “asettico” di quanto proposto dalla Commissione Ue per le linee guida... 01.12.2021, Sputnik Italia

Meglio non abbracciare i nonni per evitare di contagiarli questa è la linea di Abrignani.Per quanto riguarda la variante Omicron di cui tutti parlano senza avere dati, Abrignani ha sottolineato che sapremo di più solo fra due settimane e che per il momento l’assenza di dati non consente di dare giudizi.Per capire se il vaccino protegge anche contro Omicron dobbiamo aspettare, “quello che sappiamo, oltre a quello che ha detto il rappresentante di Moderna, è che abbiamo un’arma formidabile: i vaccini”, ha detto.

