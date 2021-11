https://it.sputniknews.com/20211130/vicenda-tim-protesta-a-torino-dei-lavoratori-dellazienda-13970031.html

Vicenda Tim: protesta a Torino dei lavoratori dell'azienda

Vicenda Tim: protesta a Torino dei lavoratori dell'azienda

Protesta, nella giornata di ieri, messa in atto a Torino da parte dei lavoratori Tim. Si teme per la sorte di 2.000 lavoratori dell'azienda nel capoluogo... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T08:31+0100

2021-11-30T08:31+0100

2021-11-30T08:42+0100

italia

economia

lavoro

torino

sindacati

finanza

telefono

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9970753_18:0:1138:630_1920x0_80_0_0_e8b2ccf21e98781e3ec3d47f8876ba5e.jpg

Destano preoccupazioni le voci dell'interessamento del fondo americano Kkr al lancio di una opa su Tim, leader della telefonia nel Belpaese. I lavoratori del gruppo di stanza a Torino hanno così inscenato, nella giornata di ieri, una manifestazione di protesta nel capoluogo piemontese, manifestando tutto il loro scetticismo sull'acquisto dell'azienda da parte degli statunitensi.I lavoratori hanno dichiarato che intendono difendere "l'unicità della rete di Tim", facendo un appello drammatico:In Italia, a lavorare alla Tim, sono in circa 40.000. In ben 2.000, nella sola Torino.Nell'ottica della produttività e dell'ottimizzazione si prospettano vari finali, fermo restando che l'acquisizione sia per ora solamente una paventata ipotesi. Nel frattempo, i lavoratori Tim si sono portati avanti, manifestando la propria contrarietà a ciò che per loro non rappresenta altro che un rischio.Accorato appello anche da parte di Anna De Bella, della FIS TEL CISL:"Il governo deve intervenire soprattutto dopo che c'è stata l'offerta americana dell'acquisto delle azioni Telecom, perchè non può non tenere conto di una grande azienda come questa, ma anche solo per la sicurezza dei dati sensibili che detiene questa azienda, quindi chiediamo che decida su una rete unica, una rete unica e pubblica, e che si mantenga il perimetro occupazionale per tutti i dipendenti, perchè 40mila dipendenti significa avere una ripercussione sociale, se non vengono mantenuti i perimetri occupazionali".Armano Dalponte UILCOM rincara la dose, ponendo l'accento su un particolare non da poco, vale a dire che l'azienda della telefonia detiene potenzialmente un patrimonio di dati sensibili che non si vorrebbe cedere ad entità extraterritoriali:Ora si attende la decisione del consiglio direttivo, ma è ancora presto per mettere la parola fine alla vicenda, bisognerà aspettare la mossa da un lato del fondo Kkr e dall'altra del cda dell'azienda italiana e da parte di governo ed istituzioni in merito.

https://it.sputniknews.com/20211122/vicenda-tim-fondo-usa-kkr-lancia-opa-per-il-100-delle-azioni-13858579.html

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, economia, lavoro, torino, sindacati, finanza, telefono