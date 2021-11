https://it.sputniknews.com/20211130/variante-omicron-ricciardi-ottimista-sui-vaccini-13966372.html

Variante Omicron, Ricciardi ottimista sui vaccini

Variante Omicron, Ricciardi ottimista sui vaccini

Secondo il consigliere del ministero della Salute, da Israele arrivano notizie confortanti. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T07:38+0100

2021-11-30T07:38+0100

2021-11-30T08:04+0100

medicina

vaccino

scienza e tech

coronavirus in italia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541079_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_5d24c5a42f09c9b17356dbff79b7ba14.jpg

Intervenendo a Che tempo fa su Rai3, Walter Ricciardi si è mostrato ottimista sull'efficacia dei vaccini contro la nuova variante sudafricana Omicron, che in questi giorni ha alzato il livello d'allerta in tutto il mondo per i rischi potenzialmente connessi a questo nuovo ceppo, che secondo alcuni potrebbe essere più contagioso e virulento della variante Delta.Ricciardi ha evidenziato nel suo intervento gli aspetti negativi e positivi di questa nuova variante.Tra i negativi, la grandissima capacità di diffondersi "con una contagiosità persino superiore alla Delta" e "la numerosità delle variazioni", mentre le informazioni "che ci stanno arrivando dal chief medical officer del Sudafrica", secondo cui Omicron "non ha una maggiore gravità", lasciano sperare bene.In precedenza, la rappresentante dell'Oms in Russia Melita Vujnovic aveva invitato a non lasciarsi prendere dal panico per il nuovo ceppo di coronavirus Omicron, in quanto "non la conosciamo ancora".

https://it.sputniknews.com/20211129/omicron-pregliasco-siamo-ancora-in-mezzo-al-guado-aumenteranno-i-contagi-13967510.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, vaccino, scienza e tech, coronavirus in italia, coronavirus nel mondo