Torino, tenta di sventare una rapina: carabiniere accoltellato, gravissimo in ospedale

2021-11-30T07:16+0100

L'uomo, di 53 anni, è in servizio presso la Compagnia Oltre Dora, alla sezione antidroga.Al momento della rapina pare non fosse nella farmacia, ma vedendo i due rapinatori, li ha inseguiti dentro l'esercizio commerciale.All'interno, i due hanno minacciato con una pistola, risultata poi essere una scacciacani, i tre dipendenti, i quali sono stati trascinati sul retro e costretti ad aprire la cassaforte, in cui vi erano alcune centinaia di euro.Il carabiniere, al momento del fatto non in servizio e sprovvisto di arma di ordinanza, è riuscito a disarmare uno dei due malviventi, ma quest'ultimo ha estratto un coltello, ferendo il militare più volte.I due rapinatori sono poi riusciti a racimolare il magro bottino e a scappare a bordo di uno scooter.Sul posto è intervenuta la polizia scientifica ed altre pattuglie dell'Arma.Tanti i messaggi di sdegno, ma anche di sostegno al militare gravemente ferito, che si trova al momento in ospedale, dove è stato intubato ed è in procinto di essere operato per riparare a una lesione sanguinante del fegato e del pneumotorace.La prognosi è al momento riservata.Intanto, dal sindacato autonomo di polizia commentano così quanto successo:Ora è caccia ai due delinquenti, che, stando ad indiscrezioni, sono di nazionalità italiana.

