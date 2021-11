https://it.sputniknews.com/20211130/tifoso-molestatore-in-diretta-daspo-di-3-anni-dopo-il-palpeggiamento-alla-giornalista-13976553.html

Tifoso molestatore in diretta, daspo di 3 anni dopo il "palpeggiamento" alla giornalista

Tifoso molestatore in diretta, daspo di 3 anni dopo il "palpeggiamento" alla giornalista

Daspo di 3 anni al tifoso della fiorentina resosi protagonista di un indecoroso "palpeggiamento" a danno di una giornalista fuori dallo stadio. Unanime... 30.11.2021, Sputnik Italia

A compiere il gesto, che ha fatto il giro del web in questi giorni, finendo anche all'attenzione della questura di Firenze, un ristoratore di 45 anni di Chiaravalle, in provincia di Ancona, il quale, in trasferta nella cittadina toscana per vedere Empoli-Fiorentina, si era reso responsabile del gravissimo gesto.Gesto immortalato dalle telecamere, dato che la giornalista era in diretta.Da lì lo scoppio del caso mediatico.Ora il questore di Firenze ha emesso per il ristoratore un Daspo di 3 anni, che lo terrà lontano dalle manifestazioni sportive.La reporter aveva querelato per molestie l'uomo, denunciato per molestie sessuali.L'uomo nei giorni scorsi ha chiesto scusa per il gesto, dicendosi pronto ad incontrare la giornalista per fare delle "scuse ufficiali" e dicendo di non sapere come abbia potuto avere una simile idea.Ora il Daspo di 3 anni. Non potrà seguire la sua squadra del cuore alle partite.

