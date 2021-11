https://it.sputniknews.com/20211130/sondaggio-politico-il-pd-primo-in-classifica-stacca-di-poco-fratelli-ditalia-terza-la-lega-13970854.html

Sondaggio politico: il Pd primo in classifica, stacca di poco Fratelli d'Italia. Terza la Lega

Sondaggio politico: il Pd primo in classifica, stacca di poco Fratelli d'Italia. Terza la Lega

Il Partito Democratico primeggia su ogni altra formazione politica. Il dato da un sondaggio Swg commissionato da La7. Netto distacco dei dem di Enrico Letta su... 30.11.2021, Sputnik Italia

In base al sondaggio Swg, effettuato per il telegiornale di La7, il Pd risulterebbe ai vertici della politica nazionale. Continuando, pare, a crescere in volata sugli altri partiti.Questi i dati: primo classificato il Pd di Enrico Letta, con un 21,1%, formazione politica che guadagna rispetto alla settimana precedente uno 0,3%.A seguire Fratelli d'Italia, che perde uno 0,4%, scendendo a quota 19,4%.Risale a quota 18%, per l'esattezza al 18,8%, la Lega, riguadagnando i punti percentuali persi da Fratelli d'Italia.M5s di Conte staccato di netto dai primi tre partiti, a quota 15,7%.Forza Italia, e Berlusconi, risalgono di alcuni punti, fermandosi a quota 7%, e riportando un +0,2%.Azione, di Carlo Calenda, guadagna un 4,2%. Italia Viva di Matteo Renzi cresce di 0,3% punti, toccando quota 2,7%. Ultima classificata, la formazione Europa, attestatasi all'1,7%.

