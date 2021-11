https://it.sputniknews.com/20211130/solidarieta-alle-filippine-dalla-liguria-un-comune-delle-cinque-terre-organizza-raccolta-fondi-13976137.html

Solidarietà alle Filippine dalla Liguria: un comune delle Cinque Terre organizza raccolta fondi

L'iniziativa è volta ad aiutare due bambini filippini rimasti orfani della loro madre, morta nel lontano arcipelago a causa del Covid-19. A legare il borgo... 30.11.2021, Sputnik Italia

Succede a Corniglia, splendido borgo delle Cinque Terre, in Liguria. Nel disperato tentativo di dare alla consorte tutte le dovute cure necessarie, il marito della donna si era fortemente indebitato con una struttura sanitaria della capitale dell'arcipelago.Ad aiutare, però, la famiglia filippina giunge la cittadina rivierasca, grazie ad un'iniziativa intrapresa dalla comunità parrocchiale del borgo.Jenny Hernandez, una parente della madre filippina, si era trasferita nella cittadina ligure da qualche anno, insieme al marito e ai due figli, per lavorare come assistente domiciliare. Proprio qui, ad ottobre, aveva saputo che Janice Taño Garcia, sua cognata di 26 anni, aveva perso la battaglia contro il Covid-19 in un ospedale di Manila.Parte così la raccolta fondi per aiutare il fratello di tale Jenny Hernandez, Joenel Garcia, per il debito da lui contratto, pari ad un milione di pesos filippini.Ma la solidarietà dei cittadini rivieraschi non si è fermata qui. Hanno infatti dichiarato di essere pronti ad adottare a distanza i due orfani della coppia, il più piccolo nato, tra l'altro, poche settimane prima della morte della donna.Dalle Filippine, intanto, ringraziano, riporta sempre il quotidiano spezino, con un saluto caloroso: "Grazie mille ai cornigliesi e alla parrocchia di San Pietro”.

