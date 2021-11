https://it.sputniknews.com/20211130/scuola-e-covid-19-marcia-indietro-del-governo-per-la-dad-bastera-un-contagiato-in-classe-13974369.html

Scuola e Covid-19, marcia indietro del governo? per la Dad basterà un contagiato in classe

A scuola basterà un solo contagiato in classe per mandare tutti in quarantena, e quindi in modalità didattica a distanza. La marcia indietro, rispetto al... 30.11.2021, Sputnik Italia

Il contrordine è molto netto, perché viene sospeso il programma di tamponi attraverso le scuole “sentinella” e si torna a una modalità di gestione dei contagi più rigida: quella precedente.In sostanza, basterà la presenza in classe di un professore o di un alunno positivo per far scattare la quarantena immediata per tutta la classe, con l’attivazione della didattica a distanza.Se le Asl non saranno in grado di intervenire tempestivamente, prevede la circolare congiunta del ministero della Salute e del Miur, interverrà il preside d’autorità, mandando tutti in didattica a distanza.In seguito, l’Asl competente farà le sue valutazioni, attraverso indagine epidemiologica, per rintracciare tutti i contagiati della classe.Se, a seguito dell'indagine epidemiologica, l’Asl riscontrerà la presenza di un focolaio, l’intera scuola verrà chiusa, inviando tutti gli studenti e le studentesse in quarantena e in dad.

