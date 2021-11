https://it.sputniknews.com/20211130/satya-nadella-il-ceo-di-microsoft-vende-meta-delle-sue-azioni-della-societa-13980195.html

Satya Nadella, il CEO di Microsoft vende metà delle sue azioni della società

Il CEO di Microsoft (MSFT), Satya Nadella, ha venduto metà delle sue azioni detenute della società di cui è top manager, presumibilmente a causa di una... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T14:56+0100

2021-11-30T14:56+0100

2021-11-30T14:56+0100

economia

microsoft

La transazione ha fruttato oltre 285 milioni di dollari per Nadella, secondo il notiziario statunitense.La decisione di vendere le azioni potrebbe essere stata presa a seguito dell'attuazione di una legge nello stato di Washington, che impone una tassa del 7% per le plusvalenze a lungo termine a partire dall’anno fiscale 2022 e per i redditi superiori a 250.000 dollari l'anno.Microsoft è attualmente valutata ad una capitalizzazione di mercato di 2,53 trilioni di dollari, in crescita di circa il +780% da quando Nadella è stato nominato CEO. L'azienda è stata fondata nel 1975 negli Stati Uniti da Bill Gates e Paul Allen e produce software per computer, elettronica, personal computer e fornisce servizi digitali di nuova generazione.

