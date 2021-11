https://it.sputniknews.com/20211130/roma-vengono-sistemate-le-buche-delle-strade-periferiche-13981236.html

Via Tuscolana, via Casilina, via Portuense e via Salaria, parte da qui la sistemazione delle buche di Roma, come promesso dal sindaco di Roma Roberto... 30.11.2021, Sputnik Italia

L’attività è stata svolta in notturna, per evitare di ostruire le quattro grandi arterie della capitale.“30 km di strade del Comune di Roma che vengono riasfaltate in profondità grazie alla convenzione con Anas e che interesseranno i cittadini di tanti quartieri della Capitale come Borghesiana, Torre Gaia, Ponte Galeria, Serpentara, Anagnina, Romanina e Fidene. Strade che per troppo tempo sono rimaste piene di buche e che adesso, grazie al nuovo manto stradale, permetteranno agli abitanti di questi quartieri di muoversi in sicurezza”, ha scritto il sindaco Pd su Facebook.I fondi usati da Roma sono 5 milioni messi dal governo, attraverso un emendamento inserito nel decreto infrastrutture approvato 20 giorni fa in Parlamento.I lavori termineranno in poche settimane, rassicura il sindaco e informa i cittadini di Roma che si svolgeranno di notte, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del mattino.Ora resta a Gualtieri di affrontare, e risolvere, la sfida più grande, quella dei rifiuti di Roma che non vengono differenziati.

