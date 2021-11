https://it.sputniknews.com/20211130/rivelata-la-data-dellavvicinamento-alla-terra-della-cometa-piu-luminosa-dellanno-13982845.html

Rivelata la data dell'avvicinamento alla Terra della cometa più luminosa dell'anno

Rivelata la data dell'avvicinamento alla Terra della cometa più luminosa dell'anno

La cometa Leonard, che quest'anno diventerà la più luminosa, si avvicinerà alla Terra alla distanza minima il 12 dicembre e sarà possibile osservarla dalla Terra ad occhio nudo, secondo il sito web del Planetario di Mosca.Nell'emisfero boreale, la cometa sarà disponibile per osservazioni ad occhio nudo nel dicembre 2021. Dal 1 al 13 dicembre, si sposterà rapidamente sullo sfondo delle costellazioni Cani Segugi, Boote, Serpente, Ercole e Ofiuco, risultando visibile sia di giorno che di sera. Sarà possibile osservare la cometa di Leonard al crepuscolo serale, per un'ora o due, subito dopo il tramonto e al mattino dalle 5 alle 6 prima dell'alba.La cometa C/2021 A1 (Leonard) è stata scoperta il 3 gennaio 2021 dall'astronomo americano Gregory Leonard. È stata la prima cometa scoperta nel 2021. Vola nello spazio a una velocità di circa 70 km/s.Il sito web del Planetario di Mosca segnala, inoltre, un'eclissi totale di Sole il 4 dicembre, che sarà visibile solo in Antartide.

