https://it.sputniknews.com/20211130/putin-presto-la-russia-avra-nuovo-missile-ipersonico-con-velocita-massima-di-9-mach-13980322.html

Putin: presto la Russia avrà nuovo missile ipersonico con velocità massima di 9 Mach

Putin: presto la Russia avrà nuovo missile ipersonico con velocità massima di 9 Mach

All'inizio di novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i test dei missili ipersonici Zirkon sono quasi ultimati. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T14:40+0100

2021-11-30T14:40+0100

2021-11-30T14:40+0100

russia

vladimir putin

esercito russo

tecnologia militare

missili ipersonici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538440_0:7:1117:635_1920x0_80_0_0_b8447c81a067e32679c50b637691e307.jpg

Vladimir Putin ha affermato che nel prossimo futuro la Russia avrà a disposizioni armi ipersoniche con una velocità di 9 Mach.Mosca sta sviluppando armi ipersoniche, in risposta alle azioni della Nato, che rappresentano una minaccia per la Russia, ha affermato il presidente Vladimir Putin.Il ministero degli Esteri russo ha affermato che i sistemi di controllo della Russia rilevano oggettivamente ogni settimana oltre 50 aerei da ricognizione e droni della Nato vicino ai confini.A sua volta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha indicato un aumento delle "azioni provocatorie". In particolare, Peskov ha fatto riferimento all'intensificarsi della ricognizione aerea della Nato nella regione del Mar Nero.Lo Zirkon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo, in grado di effettuare lunghi voli aerodinamici, manovrando in strati densi dell'atmosfera e utilizzando esclusivamente la propria potenza di propulsione. La velocità massima del missile raggiunge circa 9 volte la velocità del suono. La sua gittata massima è di 1.000 chilometri.

https://it.sputniknews.com/20211124/aumento-attivita-della-nato-costringe-la-russia-sviluppare-una-deterrenza-non-nucleare-13905347.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vladimir putin, esercito russo, tecnologia militare, missili ipersonici