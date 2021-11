https://it.sputniknews.com/20211130/putin-chiede-a-governo-e-gazprom-di-elaborare-export-idrogeno-verso-ue-mediante-gasdotti-esistenti-13979713.html

Putin chiede a governo e Gazprom di elaborare export idrogeno verso UE mediante gasdotti esistenti

Putin chiede a governo e Gazprom di elaborare export idrogeno verso UE mediante gasdotti esistenti

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo e Gazprom di valutare la possibilità di esportare idrogeno in Europa, in forma di miscela... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T17:28+0100

2021-11-30T17:28+0100

2021-11-30T17:28+0100

russia

unione europea

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196695_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83398b4f4ae09af37c0c5e65df3e5db5.jpg

Il relativo rapporto dovrà essere presentato entro il 1° giugno 2022. Al vicepremier russo Alexander Novak, al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e all'amministratore delegato di Gazprom Alexey Miller è stata attribuita la responsabilità del progetto.Ad ottobre, Konstantin Romanov, direttore del dipartimento di Gazprom sull'idrogeno, ha affermato che la soluzione ottimale sarebbe trasportare il gas naturale attraverso le condutture e, quindi, produrre idrogeno più vicino al cliente. Romanov considera tale schema meno costoso e, in aggiunta, sarà possibile fornire energia per la produzione di idrogeno in loco, utilizzando fonti energetiche rinnovabili.A sua volta, il rappresentante per il commercio della Federazione Russa Andrey Sobolev, in un'intervista a Sputnik, ha affermato che le autorità tedesche del Meclemburgo-Pomerania e Gazprom stanno negoziando la possibilità di costruire impianti per la produzione di idrogeno dal gas naturale fornito tramite Nord Stream e Nord Stream-2".

https://it.sputniknews.com/20211129/germania-ribadisce-no-alla-politica-di-sanzioni-su-gasdotto-nord-stream-2-13962197.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, unione europea, energia