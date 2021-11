https://it.sputniknews.com/20211130/pil-italia-terzo-trimestre-26-anche-linflazione-sale-al-38-su-base-annua-13985545.html

Pil Italia terzo trimestre +2,6%, anche l’inflazione sale al +3,8% su base annua

La Borsa di Milano si riprende in chiusura di giornata dopo le rassicurazioni del Commissario Ue Paolo Gentiloni e dopo il dati sul Pil dell’Italia che nel... 30.11.2021, Sputnik Italia

economia

istat

I dati diffusi dall’Istat indicano che la variazione acquisita per il 2021 è pari al +6,2% e che “rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con un incremento del 2,2% dei consumi finali nazionali e dell’1,6% degli investimenti fissi lordi”.Il Pil dell’Italia è stato trainato dalla domanda interna per il 2% e in particolare per l’1,7% dai consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private.Inflazione in Italia in salita robustaAnche l’inflazione sale in modo robusto in Italia che a novembre sale del +0,7%, ma su base annua sale al 3,8% rispetto alla precedente rilevazione che la dava al +3%. In un solo mese, quindi, l’inflazione si impenna di un ulteriore 0,8% su base annua.I beni alimentari accelerano al +1,7% e aumentano i servizi relativi ai trasporti dei beni alimentari.L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da +1,1% di ottobre a +1,4%.

2021

economia, istat