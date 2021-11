https://it.sputniknews.com/20211130/per-lukashenko-la-crisi-migratoria-tra-polonia-e-bielorussia-puo-risolversi-entro-fine-anno-13984575.html

Per Lukashenko la crisi migratoria tra Polonia e Bielorussia può risolversi entro fine anno

Per Lukashenko la crisi migratoria tra Polonia e Bielorussia può risolversi entro fine anno

Minsk cercherà di risolvere il problema con i profughi al confine bielorusso-polacco entro la fine dell'anno, ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander... 30.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il capo di Stato bielorusso, Minsk chiederà ai migranti che si trovano legalmente nel Paese "di tornare indietro in quanto non c'è un corridoio umanitario". Lukashenko ha affermato che oltre mille iracheni hanno già lasciato la Bielorussia.Gli aiuti umanitari ai rifugiati Lukashenko ha affermato che il Paese ha speso circa 25 milioni di dollari in aiuti ai rifugiati al confine con la Polonia. Ha chiarito che questo si riferisce ai costi per fornire ai migranti cibo, cure e riscaldamento. Allo stesso tempo, il presidente ha espresso l'opinione che l'assistenza internazionale ai rifugiati che ora si trovano in un centro logistico presso il confine bielorusso-polacco potrebbe essere più significativa di adesso. La causa della crisi dei migranti Secondo Lukashenko, il rifiuto dell'Unione europea di costruire campi profughi e le sanzioni sono diventate le ragioni della crisi migratoria ai confini bielorussi. Ha ricordato che Minsk e Bruxelles avevano in passato un accordo di riammissione e che la Bielorussia si faceva carico dei migranti se arrivavano nella Ue, dislocandoli nei centri d'accoglienza. Il presidente bielorusso ha aggiunto che l'Ue ha prima violato l'accordo di riammissione e poi ha imposto sanzioni contro Minsk. Lo status della CrimeaLa Crimea de facto e de jure è diventata parte della Russia dopo il referendum, ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un'intervista a Ria Novosti.Ha aggiunto che ha intenzione di visitare la Crimea, dopo averne parlato con il presidente russo Vladimir Putin. Lukashenko ha anche detto che vuole iniziare il suo viaggio in Crimea da Sebastopoli. “Ne abbiamo parlato tre volte. E deve decidere da solo quando sarà il momento più conveniente… Gli ho detto che verrò quando mi inviterà", ha proseguito. Lukashenko ha aggiunto che il suo viaggio in Crimea assumerà il significato di riconoscimento della penisola da Minsk come parte della Russia. "Se un presidente è già arrivato lì… con il presidente della Russia. Ascoltate, quale altro riconoscimento può esserci?!" ha osservato Lukashenko.Bielorussia pronta a schierare armi nucleari russeMinsk proporrà a Mosca di schierare armi nucleari in Bielorussia se sistemi della Nato simili appariranno in Polonia, ha aggiunto Lukashenko.Il presidente bielorusso ha affermato che Minsk e Mosca raggiungeranno un accordo sul tipo di armamenti da schierare.All'inizio di novembre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l'Alleanza Atlantica potrebbe spostare armi nucleari nei paesi dell'Europa orientale se la Germania rinunciasse al loro dispiegamento.

