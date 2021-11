https://it.sputniknews.com/20211130/pallone-doro-cr7-se-la-prende-con-ferre-per-aver-detto-che-la-sua-ambizione-e-superare-messi-13982278.html

Pallone d'oro, CR7 se la prende con Ferré per aver detto che la sua "ambizione" è superare Messi

Il calciatore portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo ha alzato l'ambito Pallone d'oro cinque volte nel corso della sua illustre carriera, ma è... 30.11.2021, Sputnik Italia

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha accusato il caporedattore di France Football nonché capo responsabile dell'ambito premio Pascal Ferré di "mentire". Il calciatore 36enne ha lanciato la sua accusa su Instagram questo lunedì sera, adirato contro Pascal Ferré per aver usato il suo nome per "promuovere se stesso" e "promuovere il posto per cui lavora".Il caporedattore di France Football, il settimanale francese che dal 1956 organizza il Pallone d'oro, che premia i migliori calciatori del mondo, aveva raccontato al New York Times a tal proposito una (interessante) storia su questa premiazione 2021:L'argentino Lionel Messi, che attualmente milita per il PSG dopo aver lasciato il Barcellona ad agosto, ha appena vinto il suo settimo Pallone d'Oro. Un record. E ora ne ha due in più rispetto a Ronaldo, che è arrivato sesto nelle votazioni del 2021.CR7 ha negato con forza che una tale conversazione del genere con Ferré abbia mai avuto luogo.L'attaccante, che non aveva i numeri per vincere il premio nel 2021, con Robert Lewandowski e Jorginho candidati principali insieme a Messi, risultato poi vincitore, ha anche affrontato le speculazioni sulla sua assenza alla cerimonia di gala di lunedì.Ha poi aggiunto che la "più grande ambizione" della sua carriera è vincere titoli nazionali e internazionali per i club che rappresenta e per la nazionale del suo Paese.Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro una prima volta nel 2008, con il Manchester, prima di conquistare il trofeo ancora nel 2013, 2014, 2016 e nel 2017 con il Real Madrid.Quest'anno l'attaccante ha chiuso la sua carriera bianconera con una nota deludente; mentre il club italiano ha riconquistato la Coppa Italia, i rivali dell'Inter hanno vinto la Serie A.Inoltre, il Porto ha negato all'attaccante portoghese un tentativo di assicurarsi il sesto titolo della Champions League dopo aver eliminato la Juve dalla competizione lo scorso anno.In precedenza Ronaldo ha vinto cinque volte la Champions, quattro con il Real e una con il Manchester United.

