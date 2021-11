https://it.sputniknews.com/20211130/oms-vietare-completamente-i-viaggi-non-ferma-il-coronavirus-13988314.html

Oms: vietare completamente i viaggi non ferma il coronavirus

Oms: vietare completamente i viaggi non ferma il coronavirus

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il divieto ai viaggi internazionali non fermerà la diffusione del Covid-19. 30.11.2021, Sputnik Italia

Il divieto ai viaggi internazionali non fermerà la diffusione del coronavirus, ma diventerà "un pesante fardello per la vita e i mezzi di sussistenza", secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L'Oms ha sottolineato che importanti viaggi internazionali, anche per missioni di emergenza e umanitarie, trasporto merci di beni di prima necessità, inclusi i rimpatri, dovrebbero rimanere una priorità durante la pandemia di Covid.Variante OmicronIl 20 novembre gli scienziati hanno segnalato la comparsa in Botswana e in Sudafrica del ceppo di coronavirus B.1.1.529, che contiene diverse dozzine di mutazioni nella proteina Spike, "arpione" con cui il virus infetta le cellule.Secondo i ricercatori, molti dei nuovi cambiamenti nel genoma del virus SARS-CoV-2 indicano un'elevata trasmissibilità di questa variante e resistenza agli anticorpi protettivi di coloro che sono stati malati e vaccinati, sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni definitive.L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una riunione di emergenza, ha riconosciuto B.1.1.529 come "preoccupante" e l'ha chiamata "Omicron", la quindicesima lettera dell'alfabeto greco.Secondo i media, in Sudafrica sono stati registrati un centinaio di contagiati. Ci sono casi in quasi 20 Paesi, tra cui Hong Kong, Israele, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna, Italia, Australia, Portogallo, Scozia, Paesi Bassi, Austria, Giappone, Francia e anche, presumibilmente, Finlandia e Svizzera. Tutti questi casi, ad eccezione della Scozia, sono "importati".

società, oms, coronavirus nel mondo