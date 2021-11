https://it.sputniknews.com/20211130/olimpiadi-invernali-omicron-e-una-sfida-ma-i-giochi-si-svolgeranno-senza-intoppi-13973214.html

Olimpiadi Invernali: Omicron è una sfida, ma i giochi si svolgeranno senza intoppi

Olimpiadi Invernali: Omicron è una sfida, ma i giochi si svolgeranno senza intoppi

Il ministro degli esteri cinese si è espresso riguardo a come la nuova variante del coronavirus potrebbe influenzare lo svolgimento dei Giochi Olimpici. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T09:49+0100

2021-11-30T09:49+0100

2021-11-30T09:49+0100

cina

sport

olimpiadi

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/92/8429240_0:196:2796:1769_1920x0_80_0_0_755b03fcb69596ab2014b2b2b4df4972.jpg

Il ministro degli esteri cinese ha detto, martedì 30 novembre, che prevenire e controllare la nuova variante del COVID-19, Omicron, sarà una sfida, ma è al contempo sicuro che i Giochi Olimpici invernali si svolgeranno senza intoppi.La Cina ospiterà la versione invernale delle Olimpiadi dal 4 al 20 febbraio dell'anno a venire.La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio e se possano aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.L'allarme per la nuova variante ha spinto diversi Paesi europei, l'Italia fra i primi, a bloccare i voli provenienti dal Sudafrica e da altri 6 Stati dell'Africa meridionale.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, sport, olimpiadi, coronavirus nel mondo