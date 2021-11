https://it.sputniknews.com/20211130/nuovi-problemi-per-i-787-di-boeing-a-farne-le-spese-e-anche-leonardo-13968682.html

Nuovi problemi per i 787 di Boeing, a farne le spese è anche Leonardo

Nuovi problemi per i 787 di Boeing, a farne le spese è anche Leonardo

Continuano i problemi per i 787 Boeing. E le difficoltà dell'azienda statunitense si ripercuotono anche su Leonardo.

2021-11-30T08:55+0100

2021-11-30T08:55+0100

2021-11-30T08:55+0100

economia

boeing

leonardo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/891/98/8919841_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_9bfb0d7e0f9533654c3bc6f573763efa.jpg

I problemi del Dreamliner, la punta di diamante del colosso statunitense Boeing, si ripercuotono anche su Leonardo, l’azienda italiana che produce negli stabilimenti di Grottaglie e Foggia due sezioni della fusoliera e gli stabilizzatori orizzontali. Nel complesso, il 14 per cento del velivolo.Come spiega il Fatto Quotidiano, citando fonti statunitensi, ad oggi sono un centinaio gli aerei bloccati nei depositi, per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari.I nuovi problemi riscontrati dalla Federal aviation administration americana (Faa) riguardano la fibra di carbonio, fornita dalla Mitsubishi Heavy Industires, e difetti di fabbricazione in prossimità delle porte. Non pongono rischi sul piano della sicurezza, ma potrebbero imporre un “ciclo abbreviato di manutenzione”.A metà ottobre, il titolo di Leonardo aveva perso 300 milioni di euro proprio dopo la notizia diffusa da Bloomberg sul fatto che alcuni componenti forniti dall’azienda non erano conformi alle richieste della società americana.Nello specifico, spiega ancora il Fatto, si tratterebbe di “elementi di congiunzione tra parti della fusoliera”, che presenterebbero un quantitativo inferiore di titanio rispetto alle richieste della società statunitense.L’azienda italiana aveva spiegato che a fabbricare le parti era il subfornitore Manufacturing Processes Specification (Mps). “Il suddetto subfornitore – aveva scritto l’azienda in una nota - è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo”.Leonardo ha poi fatto sapere che i rapporti con Mps sono cessati del tutto dall’aprile del 2020. Inoltre, come ricordava il Giornale all'epoca dei fatti, a qualificare il subfornitore era stata anche Boeing, che si sarebbe rifornita da Mps Srl anche in modo diretto, senza l’intermediazione del gruppo capitanato da Alessandro Profumo.La vicenda, però, continua a pesare sul titolo della società, nonostante la Mps non abbia più rapporti con Leonardo.Nell’ultima settimana, si legge sempre sul Fatto, la notizia di nuovi ritardi nell’implementazione del programma 787 ha fatto scendere ulteriormente le azioni a 6,2 euro. Un euro in meno, rispetto al tonfo dello scorso ottobre.

https://it.sputniknews.com/20210713/difetto-di-fabbricazione-rilevato-nei-boeing-787-dreamliner-circa-100-consegne-bloccate-in-deposito-12125603.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, boeing, leonardo