https://it.sputniknews.com/20211130/mosca-prima-citta-in-europa-per-innovazioni-nella-lotta-al-covid-13987886.html

Mosca prima città in Europa per innovazioni nella lotta al Covid

Mosca prima città in Europa per innovazioni nella lotta al Covid

Nel mondo la capitale russa occupa la terza posizione di questa speciale classifica, preceduta solo da New York e San Francisco. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T21:24+0100

2021-11-30T21:24+0100

2021-11-30T21:24+0100

russia

mosca

tecnologia

società

innovazione

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12121348_0:78:1552:951_1920x0_80_0_0_b9afc9adc94460845d6c0de11dda8f9e.jpg

Mosca è riconosciuta come la prima città europea nella classifica delle innovazioni che contribuiscono a contrastare la diffusione del coronavirus, superando Londra e Barcellona.La capitale russa è al terzo posto a livello mondiale, dopo San Francisco e New York. Boston e Londra completano la top-5. La classifica è stata compilata dall'agenzia di ricerca internazionale StartupBlink.Un'altra soluzione innovativa è una piattaforma cloud che collega pazienti, medici, organizzazioni mediche, compagnie assicurative, industrie farmaceutiche e siti web. Hanno contribuito a raggiungere questi risultati le tecnologie che aiutano ad adattare la vita dei cittadini durante una pandemia. Si tratta di progetti nel campo del turismo intelligente, dell'e-commerce e della logistica, nonché del telelavoro e della formazione online. Gli esperti dell'agenzia StartupBlink hanno valutato le misure adottate a Mosca in termini di indicatori epidemiologici e impatto sull'economia.Esperienza di Mosca contro il CovidNella lotta al coronavirus, Mosca non ha fatto ricorso a misure estremamente rigide. Si è puntato tutto sulla prevenzione: è aumentata l'offerta di tamponi gratuiti rapidi e punti di vaccinazione, sono stati brevettati programmi ed app per la didattica ed è stata sviluppata la telemedicina dove era possibile.Durante la pandemia, il sistema sanitario di Mosca ha accumulato un margine di sicurezza sufficientemente ampio, che ha consentito di non interrompere le cure di routine e di emergenza anche durante i picchi di contagio.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca, tecnologia, società, innovazione, coronavirus nel mondo