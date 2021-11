https://it.sputniknews.com/20211130/maternita-surrogata-in-portogallo-e-legge-13971403.html

Maternità surrogata, in Portogallo è legge

In Portogallo è legge la "pancia surrogata", mentre il presidente portoghese rinvia alle camere il testo della legge sull'eutanasia, non approvandola. 30.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Portogallo, Rebelo de Sousa, ha firmato lunedì sera la legge sulla maternità surrogata. Il testo era stato approvato tre giorni fa dal Parlamento portoghese, al termine di un lungo e travagliato percorso.E mentre nello stesso giorno de Sousa ha rinviato alle camere la legge sull’eutanasia, ora il Portogallo si dota di una legge che permetterà alle coppie di avere figli prendendo a prestito l’utero di un’altra donna.La legge era stata già approvata nel 2017, ma la Corte Costituzionale portoghese la bocciò per la presenza di caratteristiche non costituzionali e perché non prevedeva tutte le garanzie per le parti in causa, compreso il diritto della donna incinta al ripensamento.Le “pance surrogate” sono legge in Portogallo e per accedervi la donna dovrà presentare specifiche condizioni mediche, come una lesione all’utero che impedisca definitivamente di avere figli, o l'assenza totale dell'utero.L’iter per arrivare alla maternità surrogata prevede che la gestante deve essere preferibilmente una donna già madre, inoltre è richiesto il parere di un collegio di psicologi e di un collegio di medici.

