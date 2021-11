https://it.sputniknews.com/20211130/m5s-4-milioni-di-euro-di-restituzioni-vanno-a-cnr-e-emergency-si-al-2x1000-13983372.html

M5s, 4 milioni di euro di restituzioni vanno a Cnr e Emergency. Sì al 2x1000

M5s, 4 milioni di euro di restituzioni vanno a Cnr e Emergency. Sì al 2x1000

Il Movimento 5 Stelle ha reso noto i risultati del voto online, relativo alla destinazione dei 4 milioni di euro delle restituzioni dei portavoce nazionali e... 30.11.2021, Sputnik Italia

Su 131.760 aventi diritto al voto, soltanto in 33.967 hanno votato, di questi voti 76 schede sono risultate nulle.Medici senza frontiere riceve il 17,82% delle preferenze, seguito dalla Lega del filo d’oro (13,93%) e dall’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), con il 12,35%.Il voto sulla proposta di “richiedere l’accesso al finanziamento del 2×1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale di cui al D.L. 143/2013”, ha ottenuto 24.360 sì e 9.531 no. Pertanto, la proposta è stata approvata dalla base del Movimento politico.Su Twitter, il partito politico diretto da Giuseppe Conte ha scritto che dal 2010 hanno restituito alla collettività 118,4 milioni di euro.Il commento di Giuseppe Conte“Sul 2x1000 la nostra comunità politica ha deciso, con circa il 72% delle preferenze, di pronunciarsi a favore dei finanziamenti che i cittadini liberamente vorranno destinare al Movimento 5 Stelle. Come già anticipato utilizzeremo tali somme per rafforzare l’azione politica sui territori, elaborare nuovi progetti per essere vicini ai bisogni e alle richieste delle persone, a livello nazionale e locale”.Queste le parole di Giuseppe Conte, che su Facebook ha anche aggiunto:Non è chiaro se solo il primo progetto riceverà i fondi o se saranno ripartiti tra le varie associazioni ed enti di ricerca, in base alla percentuale di voti ricevuti.

