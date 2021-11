https://it.sputniknews.com/20211130/luce-killer-nuovo-modo-per-combattere-lagente-patogeno-del-covid-19-13976281.html

Luce killer: nuovo modo per combattere l’agente patogeno del COVID-19

Luce killer: nuovo modo per combattere l’agente patogeno del COVID-19

Nel mondo è in fase di sviluppo una delle modalità più altamente tecnologiche per la lotta contro le infezioni e il cancro che si basa sull’impiego di sostanze... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T11:37+0100

2021-11-30T11:37+0100

2021-11-30T11:37+0100

virus

coronavirus

cura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/780/66/7806647_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_aecbddb8f6d3a3232517fb167342677f.jpg

Di recente gli scienziati russi che hanno trovato il modo in cui azzerare la carica del SARS-CoV-2 nell’ambiente hanno comunicato di aver condotto esperimenti con esito positivo in questo settore.Ossigeno killerLe cellule tumorali, così come i batteri e i virus nocivi, vengono sterminati dal cosiddetto “ossigeno singoletto”, ossia da molecole che si trovano in uno stato speciale che consente loro di danneggiare facilmente le proteine, gli acidi nucleici e i grassi insaturi dei lipidi. In particolare, il singoletto fora i pori della membrana plasmatica dei batteri.L'ossigeno singoletto genera dei fotosensibilizzatori. I più efficaci sono quelli che assorbono la radiazione nell’area rossa dello spettro. In particolare, nella gamma di 685-690 nanometri al confine con l’area dell'infrarosso. Questa luce è altamente penetrante. Può essere facilmente prodotto da laser, LED o lampade alogene. A volte anche la luce del sole è adatta.Il fotosensibilizzatore assorbe un quantum di luce, entra in uno stato di eccitazione e trasferisce l'energia che riceve alle molecole di ossigeno che cambiano stato da tripletto a singoletto. Questo processo si verifica in una molteplicità di contesti dal momento che i gas dissolto nei tessuti corporei è contenuto nell’aria e nell’acqua.Una delle più promettenti terapie contro il cancro è la terapia fotodinamica (PDT) che si basa proprio su questo meccanismo. Le molecole fotosensibilizzanti vengono inoculate nel corpo, penetrano nelle cellule maligne e il tessuto tumorale viene poi irradiato con un laser. L'ossigeno singoletto innesca l'apoptosi, ossia il suicidio cellulare. Il fotosensibilizzatore nei mitocondri distrugge le strutture dell'organello e danneggia il DNA nucleare. Infine, la distruzione della membrana cellulare innesca la necrosi.Per la PDT vengono utilizzate decine di fotosensibilizzatori. I più promettenti sono quelli che possono essere indirizzati in maniera mirata alle cellule maligne. Questi sono ancora in fase di sviluppo.Il fotosensibilizzatore, in grado di uccidere germi e virus, è però innocuo per il corpo. Infatti, il grado di sensibilità delle cellule animali, e quindi anche umane, a queste sostanze è di due ordini di grandezza inferiore a quella dei microrganismi. La superficie dei batteri è caricata negativamente e attrae elettrostaticamente i composti cationici, compresi i fotosensibilizzatori. Anche i virus presentano aree caricate negativamente.Un virus “spelacchiato”Gli scienziati russi sono stati a lungo impegnati nell'inattivazione fotodinamica degli agenti patogeni quali il virus dell'influenza aviaria e varianti ospedaliere di batteri resistenti agli antibiotici (Pseudomonas, Klebsiella e Acinetobacter).Valeva la pena testare questo metodo anche contro il coronavirus. Quindi, i ricercatori del Dipartimento di Biofisica dell'Università Statale di Mosca, insieme ai colleghi del Centro di Ricerca per la Medicina Fondamentale e Traslazionale (Novosibirsk) e il Centro Federale di Ricerca Clinica FMBA (Mosca) hanno fatto una vera scoperta.Utilizzando le tecniche di simulazione molecolare i ricercatori hanno confrontato la capacità di diversi fotosensibilizzatori cationici di legarsi alle proteine spike di SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2. È emerso che lo zinco ZnPcChol8+ è l'opzione ottimale.Gli scienziati hanno condotto una serie di esperimenti in un mezzo acquoso contenente 100.000 virioni per millilitro. Hanno aggiunto un fotosensibilizzatore alla sospensione, l'hanno illuminata con LED rossi e si sono assicurati che le particelle del virus perdessero completamente la loro capacità di infettare le cellule animali e moltiplicarsi. Brillavano con un'intensità di 10-15 milliwatt per centimetro quadrato e la concentrazione di fotosensibilizzante nell'acqua era di solo 1-5 micromoli per litro. Si tratta di una concentrazione esigua, non pericolosa per gli esseri umani.Gli scienziati hanno riportato la scoperta nella rivista Viruses. Lo studio è ancora in fase di test in laboratorio, ma le prospettive sono molto promettenti. È possibile sterilizzare strumenti e dispositivi medici, disinfettare volumi d'acqua o sistemi di ventilazione dell'aria. Questo sarebbe chiaramente un grande aiuto per la lotta alla pandemia.

https://it.sputniknews.com/20210310/nuovo-studio-rivela-quando-la-terra-finira-lossigeno-10245954.html

https://it.sputniknews.com/20211128/il-suicidio-del-virus-come-ha-fatto-il-giappone-a-sconfiggere-il-covid-19-13938991.html

https://it.sputniknews.com/20211118/studio-mette-in-guardia-attenzione-alle-esplorazioni-spaziali-potrebbero-portare-nuovi-virus-13802615.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virus, coronavirus, cura