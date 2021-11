https://it.sputniknews.com/20211130/incendio-in-raffineria-eni-a-livorno-13983220.html

Incendio in raffineria Eni a Livorno - Video

La Protezione Civile ha invitato i cittadini a "chiudere le finestre". 30.11.2021, Sputnik Italia

italia

incidente

incendio

Alle porte della città portuale toscana è avvenuta un'esplosione nella raffineria Eni in località Stagno. Secondo quanto riportato dai media locali, i cittadini hanno prima sentito dei forti rumori, poi degli scoppi ed infine si è alzata in cielo una nube nera di fumo.La Protezione Civile ha diramato un avviso precauzionale ai residenti delle zone limitrofe all'impianto, chiedendo di tenere chiuse le finestre, dal momento che non si può al momento escludere la presenza di tossine o sostanze altamente inquinanti nell'aria.E' stato segnalato che il sindaco di Livorno Luca Salvetti è giunto sul posto per seguire gli sviluppi della situazione.

italia

2021

Notiziario

italia, incidente, incendio