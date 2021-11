https://it.sputniknews.com/20211130/il-vino-bianco-piu-buono-del-2021-e-italiano-premiata-la-macchia-mediterranea-13979450.html

Il vino bianco più buono del 2021 è italiano: premiata la macchia mediterranea

I sommelier sono rimasti estasiati dagli aromi tipici della macchia mediterranea che emana il vino bianco italiano, nominato il migliore al mondo nel 2021. 30.11.2021, Sputnik Italia

Devono essersi rivisti tra i vigneti italiani in primavera, abbagliati dai fiori gialli, e tra gli agrumeti del sud Italia, ma anche al mare, lungo le spiagge assolate dell’estate italiana. E così hanno descritto la loro esperienza, come riporta Rainews:A vincere il prestigioso premio di Wine Enthusiast è stato il Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore annata 2019 di Bucci.Nella Top 100 di Wine Enthusiast ci sono in tutto 18 vini italiani, ma, al momento, il Verdicchio li batte tutti. Tuttavia, il risultato denota il grande livello dei vini italiani sul piano internazionale.Soddisfatto anche il direttore dell’Istituto di tutela dei vini, Alberto Mazzoni, che fa notare come il Verdicchio stia ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, segno che i produttori stanno compiendo un salto qualitativo notevole e decisivo.Sono 16 le denominazioni del Consorzio marchigiano e 652 i soci che ne fanno parte.

