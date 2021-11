https://it.sputniknews.com/20211130/il-ceppo-omicron-e-cosa-se-ne-sa-13982093.html

Il ceppo Omicron e cosa se ne sa

Il ceppo Omicron e cosa se ne sa

Alla fine di novembre, gli esperti hanno annunciato che in Sudafrica è stato rilevato un nuovo ceppo del coronavirus, il B.1.1.529. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T14:44+0100

2021-11-30T14:44+0100

2021-11-30T16:21+0100

infografica

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/13981535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e36137af8eb96899fb9c5a08a17079c.png

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato questa variante come "preoccupante", con il livello di allerta più alto, simile al ceppo Delta, e l'ha rinominata Omicron.La più grande caratteristica del ceppo Omicron è il gran numero di mutazioni, la maggior parte delle quali non sono state trovate nei ceppi convenzionali. Sono già circa 40 i casi confermati in Europa. Ma la mappa della diffusione è in continua evoluzione.Sputnik ha compilato un'infografica di ciò che è noto sul ceppo Omicron.

franco frasca Sanno tutto da svariati mesi , aspettavano solamente il momento giusto per metterlo in servizio , il solito porno-spavento per le masse di pecoroni decerebrati . 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografica, coronavirus nel mondo, инфографика