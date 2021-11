https://it.sputniknews.com/20211130/house-of-gucci-gli-eredi-minacciano-causa-a-riddley-scott-per-il-film-13978718.html

'House of Gucci', gli eredi minacciano causa a Riddley Scott per il film

'House of Gucci', gli eredi minacciano causa a Riddley Scott per il film

I membri della famiglia della famosa casa di moda Gucci hanno espresso disappunto per come sono stati raffigurati nel film 'House of Gucci', minacciando di... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T14:29+0100

2021-11-30T14:29+0100

2021-11-30T14:29+0100

mondo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/13749450_0:40:2813:1622_1920x0_80_0_0_4fcce5ca300e28274d81ffd423f78718.jpg

House of Gucci di Riddley Scott è un film poliziesco biografico, ispirato alla vera storia della casa di moda italiana di lusso Gucci. Il film presenta Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, condannata per l'assassinio dell'erede della moda Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver, negli anni '90.Il film è basato sul libro del 2000 The House of Gucci ed è una storia sensazionale di omicidio, follia, glamour e avidità, con Al Pacino nei panni di Aldo Gucci, Jeremy Irons in quelli del fratello Rodolfo e Adam Driver che interpreta il nipote Maurizio, che ha rilevato l'azienda fino a quando non è stato assassinato nel 1995 da un sicario ingaggiato dalla sua ex moglie, Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga.La Reggiani venne condannata nel 1998 per aver favorito l'omicidio di Maurizio Gucci.Nella dichiarazione, la famiglia Gucci si oppone anche alle "dichiarazioni dei membri del cast", che difendono la Reggiani, vista, secondo loro, come "una vittima che cerca di sopravvivere in una cultura aziendale maschilista".I Gucci sostengono, al contrario, di essere una "società inclusiva" e che negli anni '80, il periodo in cui il film è in gran parte ambientato, vi erano un certo numero di donne in posizioni chiave nell’azienda.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia