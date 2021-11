https://it.sputniknews.com/20211130/ginecologo-di-bari-giovanni-miniello-agli-arresti-domiciliari-per-violenza-aggravata-sulle-pazienti-13984955.html

Ginecologo di Bari Giovanni Miniello agli arresti domiciliari per violenza aggravata sulle pazienti

Ginecologo di Bari Giovanni Miniello agli arresti domiciliari per violenza aggravata sulle pazienti

Giovanni Miniello, ginecologo di Bari di 68 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di almeno due pazienti che si... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T18:20+0100

2021-11-30T18:20+0100

2021-11-30T18:20+0100

violenza sessuale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/10075504_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_ef1cea9a182c5ce78c6e31be286f2660.jpg

Il ginecologo proponeva loro rapporti sessuali per curare il virus, ma si trattava ovviamente di un sopruso.Il ginecologo era stato smascherato dalle Iene e denunciato dalle pazienti, e ora il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto gli arresti domiciliari per fatti che risalgono al settembre 2019 e al giugno 2021. La prima vittima aveva denunciato già ad ottobre del 2019, ma solo adesso le indagini giungono a un epilogo, dopo che Le Iene si sono interessate del caso.La Procura aveva chiesto la carcerazione per il ginecologo, ma il giudice non ha ritenuto necessaria la misura e lo ha posto ai domiciliari. Secondo il giudice questa misura basterà a evitare che il ginecologo torni a commettere gli stessi reati nei confronti di sue pazienti.L’uomo viene anche definito dotato di una “personalità subdola e privo di alcun freno inibitorio”.“Approfittando delle condizioni di ‘inferiorità psicologica’ delle vittime, ingenerata di proposito prospettando malattie oncologiche anche con esiti mortali, ha dato esecuzione al proprio programma criminoso sfruttandone il relativo stato di chiara inferiorità e la relativa vulnerabilità pur di raggiungere i suoi turpi obiettivi di soddisfacimento sessuale”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

violenza sessuale