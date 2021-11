https://it.sputniknews.com/20211130/germania-per-bild-nuovo-cancelliere-verso-obbligo-vaccinale-contro-il-covid-13986709.html

Germania, per Bild nuovo cancelliere verso obbligo vaccinale contro il Covid

Il futuro cancelliere tedesco Olaf Scholz si è espresso a favore dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus nel Paese, riporta il tabloid Bild con... 30.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il tabloid, ha espresso questa opinione in una riunione sulla situazione del coronavirus con la cancelliera uscente Angela Merkel ed i governatori delle regioni. In precedenza l'obbligo vaccinale per tutti era stato sostenuto in un modo o nell'altro da alcuni governatori dei lander. Alcuni amministratori locali restano tuttavia scettici, come il sindaco di Berlino Michael Müller, che sottolinea possibili problemi con le forniture di vaccini. La situazione con la diffusione del coronavirus in Germania è peggiorata nelle ultime settimane, l'incidenza è a un livello record dall'intera pandemia, ma la mortalità non raggiunge i picchi delle precedenti ondate, anche a causa dell'elevata percentuale di vaccinati. In questo contesto, le regioni della Germania stanno inasprendo le misure anti-contagio. Il tasso di vaccinazione è superiore al 70%, mentre le categorie a rischio mostrano tassi di vaccinazione superiori alla media nazionale.

