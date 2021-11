https://it.sputniknews.com/20211130/gentiloni-prova-a-calmare-gli-animi-su-omicron-niente-panico-economia-ue-solida-13978494.html

Gentiloni prova a calmare gli animi: su Omicron niente panico, economia UE solida

E mentre sulle borse europee si è abbattuto un vero e proprio panic-selling, con i principali indici che perdono l’1,5% in media, interviene il Commissario... 30.11.2021, Sputnik Italia

“Incertezza e volatilità”, a cui stiamo assistendo in questi giorni sulle borse mondiali, “sono legate a questa nuova variante di Covid-19”, spiega Gentiloni, che poi prende un bel secchio d’acqua per gettare domare l'incendio:Intanto, a pesare nel vecchio continente sono anche i dati sull’inflazione in Europa, che, battendo ogni previsione, tocca il record del +4,9% come riporta Bloomberg. In Francia l’inflazione è al picco negli ultimi 10 anni, in Germania è salita al +6%.Quindi la situazione va tenuta sotto controllo, consapevoli dell’inflazione, delle strozzature negli approvvigionamenti e delle varianti che, di tanto in tanto, spuntano fuori.Il professore Ricciardi ha ribadito anche questa mattina che la copertura garantita dal vaccino è attualmente considerata buona anche per questa variante.Benzina sul fuocoAd aver incendiato i mercati ci ha pensato il CEO di Moderna ieri, quando in Italia e in Europa le borse erano ormai chiuse.Il capo di Moderna ha infatti affermato che la variante Omicron riuscirebbe a superare le difese create dal vaccino, ma in casa Pfizer sono di parere del tutto opposto.

