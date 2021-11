https://it.sputniknews.com/20211130/francia-eric-zemmour-annuncia-la-sua-candidatura-alle-presidenziali-13981393.html

Francia: Eric Zemmour annuncia la sua candidatura alle presidenziali

Francia: Eric Zemmour annuncia la sua candidatura alle presidenziali

Le elezioni presidenziali in Francia si terranno nel 2022, il 10 aprile. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T14:54+0100

2021-11-30T14:54+0100

2021-11-30T15:13+0100

mondo

politica

francia

presidenziali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/13982315_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1813d096825a76ea656d347ada526609.jpg

Il commentatore politico ed ex giornalista francese Eric Zemmour ha confermato che si candiderà alle elezioni presidenziali del prossimo anno.Si prevede che domenica 5 dicembre si terrà il suo primo incontro ufficiale della campagna elettorale a Parigi.Il 63enne Zemmour è noto per il suo approccio duro a questioni come l'Islam e l'immigrazione, ed è stato soprannominato "il Trump francese". A differenza del suo collega più moderato nel campo di destra, Marine Le Pen, Zemmour tende a vedere le cose in bianco o nero; ad esempio una volta, si riporta, pare abbia suggerito che la comunità musulmana francese dovesse scegliere tra l'Islam o la Francia.La destra tradizionalista, Les Republicains, annuncerà il proprio candidato in congresso il 4 dicembre.Il presidente francese in carica, Emmanuel Macron, deve ancora annunciare la sua candidatura, tuttavia si prevede che lo faccia a inizio gennaio.

https://it.sputniknews.com/20211029/il-sondaggio-choc-in-francia-sei-su-dieci-temono-la-grande-sostituzione-islamica-13508579.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, francia, presidenziali