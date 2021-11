https://it.sputniknews.com/20211130/elon-musk-parla-del-rischio-di-bancarotta-di-spacex-ai-suoi-dipendenti-13987413.html

Il fondatore e proprietario della società spaziale SpaceX Elon Musk, scontento degli scarsi progressi nello sviluppo dei motori a razzo Raptor, ha detto ai suoi dipendenti che la crisi in questa produzione crea "il rischio di bancarotta", ha segnalato la CNBC con riferimento ad un'e-mail inviata ai dipendenti.Il Raptor è un motore a razzo a propellente liquido a ciclo chiuso che funziona con metano liquido e ossigeno, e Musk prevede di usarlo sulla navicella spaziale Starship.L'imprenditore ha inoltre riferito che aveva in programma di prendersi una lunga vacanza dopo il Giorno del Ringraziamento (celebrato negli Stati Uniti il ​​25 novembre), ma dopo aver appreso della situazione con i motori, ha deciso di lavorare personalmente in produzione il venerdì e nei fine settimana.A metà novembre Musk ha affermato che il lancio orbitale del prototipo di astronave Starship potrebbe avvenire a gennaio o febbraio 2022. Successivamente, SpaceX prevede di effettuare molti lanci di navicelle Starship.SpaceX sta sviluppando un sistema di trasporto costituito da un veicolo di lancio super-pesante completamente riutilizzabile e l'astronave Starship. Il sistema consentirà di portare nello spazio satelliti, equipaggi e carichi sia su orbite basse che sulla Luna e su Marte.Musk ha affermato in precedenza che il motore a razzo Raptor è ispirato ai progetti russi e che i miglioramenti del Raptor rispetto alle controparti russe sono relativamente piccoli, ad eccezione dei costi.

