Di Maio rivela cosa hanno in comune Renzi e Salvini

Di Maio rivela cosa hanno in comune Renzi e Salvini

Secondo il ministro degli Esteri pentastellato, sono entrambi "inaffidabili". 30.11.2021, Sputnik Italia

In un'intervista con Maurizio Costanzo, il titolare della Farnesina non ha usato parole al miele per i leader di due forze politiche che sostengono il governo Draghi. Riferendosi alla caduta del governo giallo-verde Conte I e del governo giallo-rosso Conte II, Di Maio ha trovato una caratteristica comune dei due Matteo: l'inaffidabilità.Esprimendo giudizi sulla Meloni, il cui partito Fratelli d'Italia non fa parte della maggioranza a differenza della Lega di Salvini e di Italia Viva di Renzi, Di Maio l'ha criticata per aver "strizzato l'occhio ai no-vax", ribadendo allo stesso tempo il successo della campagna di vaccinazione contro il Covid ed elogiando il senso di responsabilità degli italiani per l'alto tasso di adesione."La Meloni mi ha spaventato quando, durante quest'anno, ha cominciato a strizzare l'occhio ai no-vax. Abbiamo dati scientifici che dicono che in tutta Europa i Paesi che hanno più vaccinazioni hanno meno morti per Covid e noi siamo tra i primi Paesi per vaccinazioni. L'Italia ha l'86% di persone vaccinate, 45 milioni che hanno completato il ciclo vaccinale e questo sta salvando la vita a un sacco di persone, grazie alla responsabilità degli italiani". In Italia, secondo gli ultimi dati, 45.665.711 persone, ovvero l'84,55% della popolazione over 12, hanno completato la vaccinazione.

