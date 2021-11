https://it.sputniknews.com/20211130/cremlino-dice-no-alle-multe-per-chi-rifiuta-vaccinazione-contro-il-covid-13985868.html

Cremlino dice no alle multe per chi rifiuta vaccinazione contro il Covid

Il Cremlino esclude l'introduzione di multe in Russia per il rifiuto di vaccinare, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. 30.11.2021, Sputnik Italia

Il quotidiano Presse ha riferito che il rifiuto della vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus in Austria sarà punibile con una multa fino a 7.200 euro, in base ad una bozza di un disegno di legge.Il cancelliere austriaco Alexander Schellenberg ha affermato in precedenza che l'obbligo vaccinale contro il coronavirus sarà introdotta dal 1° febbraio 2022.

