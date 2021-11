https://it.sputniknews.com/20211130/covid-la-guida-per-i-viaggi-in-italia-e-allestero-ecco-dove-si-potra-andare-13977095.html

Covid, la guida per i viaggi in Italia e all'estero: ecco dove si potrà andare

Covid, la guida per i viaggi in Italia e all'estero: ecco dove si potrà andare

Dai tamponi al green pass, passando per i corridoi Covid-free: tutte le regole per viaggiare (in sicurezza) in Europa e fuori dall'Ue.

2021-11-30

2021-11-30T19:07+0100

2021-11-30T19:07+0100

Già prima dell’arrivo della variante Omicron, i virologi, come Francesco Le Foche, del Policlinico Umberto I di Roma, suggerivano di trascorrere le vacanze di Natale in Italia, per evitare di “andare a cercare il virus”.Ma chi ha già prenotato voli e alberghi per trascorrere le festività natalizie all’estero come deve comportarsi? Il Corriere della Sera, sulla base delle indicazioni diramate dal ministero degli Esteri e della Salute, ha messo a punto un elenco delle principali restrizioni e degli accorgimenti da prendere per spostarsi nei prossimi mesi.ItaliaCominciamo dall’Italia. Per ora la situazione epidemiologica nel nostro Paese è migliore, rispetto a quella di altri Stati europei, e non si prevedono limitazioni agli spostamenti tra regioni, che scatterebbero soltanto con la zona rossa.Per quanto riguarda i viaggi all’estero, alcuni Stati, per bloccare l’avanzata della nuova mutazione del virus, hanno deciso di chiudere le frontiere a tutti gli stranieri. Tra questi ci sono Israele, Giappone e Marocco. Ma la lista potrebbe ampliarsi nei prossimi giorni.Per l’Europa restano in vigore diverse restrizioni, in particolare per chi non si è ancora sottoposto alla vaccinazione.Gran BretagnaI vaccinati con due dosi che non sono transitati in Paesi ad alto rischio nei dieci giorni precedenti all’arrivo nel Regno Unito potranno entrare nel Paese facendo un tampone sul posto, entro il secondo giorno dall’arrivo, compilando il passenger locator form e mostrando il green pass.Per i non vaccinati sarà necessario eseguire un tampone prima della partenza ed effettuare la quarantena una volta giunti a destinazione.FranciaChi ha in programma di trascorrere il Natale a Parigi, o in altre città francesi, dovrà essere munito di green pass.Le mascherine sono necessarie soltanto in situazioni di affollamento.GermaniaPer entrare nel Paese serve il green pass, nella versione con il tampone, per tutte le persone con più di 12 anni.Nelle regioni con i tassi di ospedalizzazione più elevati sono in vigore restrizioni anche per i vaccinati, obbligati ad eseguire un tampone per frequentare i luoghi di svago.AustriaFino al 12 dicembre ci sarà un lockdown generalizzato. Per entrare nel Paese da uno Stato europeo basta un tampone che attesti la negatività al virus o un certificato che dimostri l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid.SpagnaIn Spagna le regole cambiano in base ai Paesi di provenienza, classificati dal governo in base al livello di rischio.La lista è consultabile anche sul sito del ministero degli Esteri italiano.PortogalloIn aeroporto è necessario mostrare il green pass o, in alternativa, il certificato di esito negativo del test molecolare o antigenico rapido.I corridoi Covid-freeLa condizione per usufruire di questa possibilità è che il viaggio sia organizzato da un tour operator. Prima di partire, comunque, va effettuato un tampone e compilato il passenger locator form.

