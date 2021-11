https://it.sputniknews.com/20211130/ceo-di-moderna-omicron-rende-i-vaccini-meno-efficaci-le-borse-sono-in-calo-13973373.html

Il CEO di Moderna, casa farmaceutica produttrice di uno dei vaccini contro il coronavirus, ha affermato che gli attuali vaccini in commercio sono meno efficaci... 30.11.2021, Sputnik Italia

Sono bastate queste poche parole, proferite da Stehane Bancel al Financial Times ieri, per gettare nel panico le borse. Le prime ad aver manifestato segnali di nervosismo e volatilità sono state le borse asiatiche, le quali hanno chiuso una terza giornata negativa dopo quella di venerdì e di lunedì.Questa mattina, anche le borse europee hanno aperto in negativo, dopo un lunedì di recupero il FTSE MIB a Piazza Affari ha già perso tutto il guadagno di ieri (-1,13%), ma anche il DAX a Francoforte è in negativo del -0,95%, seguito dal -0,96% del CAC 40 alla Borsa di Parigi.In Europa, la prima ad aprire in rosso è stata la Borsa di Londra, con il FTSE 100 che perde il -1,11%.Le mutazioni sulla proteina SpikeBancel ha spiegato che l’alto numero di mutazioni della variante omicron di Sars-CoV-2 sulla proteina Spike, cioè quella proteina usata dal virus per attaccare il corpo umano, pare stia riuscendo a superare la barriera protettiva offerta dagli anticorpi.Una condizione che richiede una modifica del vaccino, ha affermato il capo di Moderna. Anche se ha ammesso che mancano dati più certi, quello che appare chiaro, consultando vari scienziati, è che l’efficacia mostrata dal vaccino con la variante Delta, non è la stessa con Omicron.Pfizer non è d’accordo con ModernaVa, tuttavia, segnalato che in casa Pfizer non sono dello stesso parere, qui c’è maggiore ottimismo e fiducia nella capacità dell’attuale loro vaccino di proteggere la popolazione anche contro la variante Omicron.In particolare, Pfizer ritiene che il ciclo con la dose di richiamo (la terza dose) sia in grado di garantire copertura anche contro Omicron. Intanto, Biontech ha modificato il vaccino per renderlo subito efficace contro Omicron.I consulenti medici del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sono sulla stessa lunghezza d’onda e credono che gli attuali vaccini offrano un grado di protezione contro la malattia.Anche il professore Walter Ricciardi si è detto ottimista sull'efficacia dei vaccini contro la variante Omicron.In Italia, inoltre, Takis sarebbe pronta con un suo vaccino a "sterilizzare" le potenzialità della nuova variante proveniente dal Sudafrica.

