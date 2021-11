https://it.sputniknews.com/20211130/carabiniere-accoltellato-a-torino-si-costituisce-un-16enne-13974697.html

Carabiniere accoltellato a Torino: si costituisce un 16enne

Forse per la notevole pressione mediatica ed investigativa sulla vicenda, ha deciso di costituirsi nella notte un giovane di 16anni. Caccia al complice. 30.11.2021, Sputnik Italia

Dopo la rapina e l'accoltellamento del carabiniere, non avrebbe retto alle pressioni sul caso, forse, e si è consegnato spontaneamente, questa notte, al commissariato di polizia di Madonna di Campagna.Sottoposto a fermo, ora gli inquirenti dovranno verificarne le responsabilità. Proseguono, al tempo stesso, le ricerche del complice.Il carabiniere era stato raggiunto da alcuni fendenti, dopo che aveva disarmato uno dei due malviventi in un tentativo di rapina a danno di una farmacia del capoluogo piemontese.I due erano poi riusciti ad allontanarsi in scooter, lasciando dietro di sé il carabiniere ferito, poi trasferito in ospedale per essere operato a causa delle ferite riportate.Il brigadiere si trova tuttora in ospedale, la prognosi è riservata.

