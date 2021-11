https://it.sputniknews.com/20211130/barbados-abbandona-la-regina-e-diventa-una-repubblica-13970254.html

Le Barbados rinunciano alla Regina e diventano una repubblica

Come preannunciato, le Barbados si sono autoproclamate repubblica, scegliendo il giorno del proprio 55° anniversario di indipendenza per la cerimonia... 30.11.2021, Sputnik Italia

Alla presenza del principe Carlo, che ha letto una dichiarazione in cui vengono ammesse le responsabilità dell’impero britannico nella tratta degli schiavi, il commercio più fruttuoso sull’isola durante il periodo imperiale, la bandiera reale britannica è stata abbassata in una cerimonia ufficiale, in cui la governatrice generale Sandra Mason, eletta il mese scorso a suffragio universale diretto, ha prestato giuramento come primo presidente della nuova era repubblicana.Gli ultimi legami coloniali, dopo quasi 400 dall'arrivo delle prime navi inglesi nell'isola caraibica, sono stati quindi tagliati.Anche la cantante barbadiana Rihanna, eroina nazionale sull’isola, ha partecipato alla cerimonia.Osservatori da più parti considerano questo un presagio per altre ex colonie, che potrebbero ora voler emulare la piccola isola caraibica e tagliare anch’esse gli ultimi legami con la corona.L'ultima volta che la regina venne destituita dalla carica di capo di stato fu nel 1992, quando l'isola di Mauritius, nell'Oceano Indiano, si autoproclamò repubblica, tuttavia la Regina rimane ancora, pur se formalmente, Capo di Stato in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Giamaica, Bahamas, Belize, Grenada, Papua Nuova Guinea, Tuvalu, Antigua, Santa Lucia, St. Kitts, St. Vincent e nelle Isole Salomone.Le Barbados rimarranno comunque una repubblica all'interno del Commonwealth, cioè quell’organizzazione intergovernativa di 54 Stati indipendenti, tutti accomunati (eccetto Mozambico e Ruanda) dalla passata appartenenza all'impero britannico, formata, tuttavia, su base volontaria.

