Austria, possibile multa di oltre €7mila a chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid

Austria, possibile multa di oltre €7mila a chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid

Il rifiuto alla vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus in Austria sarà punibile con una multa fino a 7.200 euro, secondo il quotidiano Presse. 30.11.2021, Sputnik Italia

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg aveva precedentemente annunciato l'introduzione dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus a partire dal 1° febbraio 2022. Secondo la prima bozza del corrispondente disegno di legge, le autorità locali inviteranno a vaccinarsi coloro che non hanno ricevuto il siero. Se una persona non obbedisce, sarà chiamata una seconda volta entro quattro settimane. In caso di reiterata inosservanza della richiesta di vaccinazione, si rischia una sanzione amministrativa fino a 3.600 euro o una pena detentiva di quattro settimane, al posto della multa. Secondo la bozza, la vaccinazione obbligatoria si applicherà a tutte le persone che vivono in Austria. Saranno esentati dall'obbligo vaccinale coloro a cui è controindicato somministrare il siero anti-Covid, le donne in gravidanza ed i bambini di età inferiore ai 12 anni. Come scrive il quotidiano, il disegno di legge non è ancora pronto. La pubblicazione è prevista dopo il 6 dicembre.

