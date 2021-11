https://it.sputniknews.com/20211130/alto-adige-in-zona-gialla-dal-6-dicembre-lo-annuncia-lassessore-alla-sanita-13982318.html

Alto Adige in zona gialla dal 6 dicembre, lo annuncia l’assessore alla Sanità

Alto Adige in zona gialla dal 6 dicembre, lo annuncia l’assessore alla Sanità

L’assessore alla Sanità dell’Alto Adige non attende nemmeno il monitoraggio settimanale del venerdì per annunciare che dal prossimo lunedì 6 dicembre l’Alto... 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T16:00+0100

2021-11-30T16:00+0100

2021-11-30T16:01+0100

coronavirus

bolzano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/9382262_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5aea90cff93398424fc7660147cc2a64.jpg

Troppo pochi i vaccinati da queste parti e non aiuta la vicinanza e lo scambio con l’Austria in lockdown da giorni a causa dell’inasprirsi della pandemia in territori dove si è preferito non vaccinarsi.Ora fioccano le disdette negli alberghi e questo arreca grave danno economico a territori dove l’economia invernale regge i bilanci delle imprese per tutto l’anno.Dal 6 dicembre, inoltre, in tutta Italia scatterà il green pass rafforzato valido solo per i vaccinati e per i guariti.L’assessore Widmann ha aggiunto che negli ultimi giorni è cresciuto l’afflusso verso i centri vaccinali, ma sono soprattutto i già vaccinati che si recano a fare la dose di richiamo.La provincia di Bolzano se la sta vedendo brutta da tempo. Il 23 novembre scorso il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher era intervenuto su 18 Comuni per relegarli in zona rossa, dal momento che in essi i tanti non vaccinati hanno causato focolai localizzati che rischiavano di creare danni economici all’intera provincia.I mercatini di Natale dell’Alto Adige e le piste da sci ora tremano, perché se non si cambierà registro portando nei centri vaccinali quanti fino a ora si sono rifiutati di farlo, per la Provincia autonoma si preannuncia una fine di autunno e un inverno molto lungo.L’ufficialità è attesa per venerdì, quando al termine della cabina di regia nazionale con la presentazione dei nuovi dati epidemiologici il ministro della Salute emanerà le ordinanze.Al momento il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla da lunedì 29 novembre, e vi resterà per almeno due settimane.

bolzano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, bolzano