https://it.sputniknews.com/20211130/accuse-di-aggressione-sessuale-per-marilyn-manson-la-polizia-perquisisce-la-casa-di-los-angeles-13971241.html

Accuse di aggressione sessuale per Marilyn Manson, la polizia perquisisce la casa di Los Angeles

Accuse di aggressione sessuale per Marilyn Manson, la polizia perquisisce la casa di Los Angeles

Più di una dozzina di donne hanno accusato il cantante Marilyn Manson di comportamento aggressivo e molestie, comprese aggressioni sessuali e psicologiche. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T09:14+0100

2021-11-30T09:14+0100

2021-11-30T09:14+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11440881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d0d32f62877a7ccfd30f6b9cc63110b.jpg

La polizia ha perquisito la casa di West Hollywood del noto cantante Marilyn Manson, come parte di un'indagine per violenza sessuale, riporta TMZ, rivista specializzata in intrattenimento e gossip.Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine avrebbero sequestrato dispositivi di archiviazione, inclusi hard disk, che saranno esaminati prima di essere consegnati all'ufficio del procuratore della contea di Los Angeles. Secondo le stesse fonti, Manson non sarebbe stato presente nell’abitazione durante la perquisizione.A ottobre, Fox News, citando documenti del tribunale, aveva riferito che la corte distrettuale degli Stati Uniti in California aveva rifiutato la richiesta di Marilyn Manson di respingere la causa intentata dall'attrice Esme Bianco, che lo accusava di violenza sessuale.Manson è stato accusato di violenza e molestie da oltre una dozzina di donne, tra cui l'attrice Evan Rachel Wood, nota per il suo ruolo nella serie Westworld.A sua volta, Manson ha definito le accuse "una terribile distorsione della realtà".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo