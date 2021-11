https://it.sputniknews.com/20211130/a-san-marino-arrivato-il-primo-lotto-di-sputnik-light-13987686.html

A San Marino arrivato il primo lotto di Sputnik Light

A San Marino arrivato il primo lotto di Sputnik Light

Il primo carico del vaccino russo anti-Covid monocomponente è arrivato sulla Repubblica del Monte Titano. 30.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-30T20:51+0100

2021-11-30T20:51+0100

2021-11-30T20:51+0100

russia

san marino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

Il primo lotto del vaccino russo Sputnik Light contro il coronavirus è stato consegnato alla Repubblica di San Marino, ha dichiarato l'Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica (Iss) in una nota all'agenzia Sputnik. San Marino ha registrato il vaccino monocomponente sviluppato dal Centro Gamaleya una settimana fa. Come sottolineato nell'ISS, la raccomandazione degli specialisti è di utilizzare una dose di richiamo almeno 5 mesi dopo la fine del ciclo vaccinale primario. "L'uso inizierà molto probabilmente dopo il 10 dicembre", ha detto un rappresentante dell'istituto. Ha ricordato che la vaccinazione contro il Covid con il vaccino russo non dà diritto a ricevere il green pass italiano. Il ministero della Salute italiano ha precedentemente concesso a sanmarinesi un'esenzione temporanea fino al 31 dicembre e per ottenere la certificazione verde dovranno ricevere la 3° dose del vaccino con uno dei sieri anti-Covid approvati dalle autorità sanitarie europee. L'Iss riferisce inoltre che, nell'ambito di un accordo con l'Italia, la repubblica ha ricevuto 1.100 dosi del vaccino Pfizer. Attualmente l'83,4% di oltre 30mila cittadini di San Marino ha completato l'intero ciclo del vaccino. Poco più di 3mila cittadini hanno già ricevuto la dose booster.

https://it.sputniknews.com/20211124/lefficacia-di-sputnik-v-a-san-marino-e-stata-dell80---rdif-13904494.html

russia

san marino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, san marino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus