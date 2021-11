https://it.sputniknews.com/20211129/voto-sul-green-pass-come-in-svizzera-ecco-cosa-accadrebbe-in-italia-13961304.html

Voto sul green pass come in Svizzera? Ecco cosa accadrebbe in Italia

Voto sul green pass come in Svizzera? Ecco cosa accadrebbe in Italia

In Svizzera la decisione di rendere il green pass obbligatorio è passata attraverso un voto referendario che ha visto prevalere il sì all’introduzione del... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T21:53+0100

2021-11-29T21:53+0100

2021-11-29T21:53+0100

sondaggio

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/13738353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82f37ba5c2cabd1385ffb376cb837ced.jpg

Premettendo che in Svizzera vi è una vera cultura del referendum, si ricorre a esso su molti temi, cosa potrebbe accadere in Italia se fosse data la possibilità agli italiani di esprimersi sull’argomento attraverso un referendum?Ad ogni modo, il 65% del campione intervistato si è espresso a favore dell’obbligo vaccinale. Dati in linea con il risultato del referendum in Svizzera che ha coinvolto la popolazione svizzera.Il 25% degli italiani è contrario al green pass obbligatorio e il 10% preferisce astenersi o è comunque incerto sulla bontà del green pass per tutelare la salute di tutti.Quel dato del 25% non è da trascurare perché rappresenta la posizione di un italiano su quattro.Un 13%, poi, ad inizio ottobre considerava ormai l’emergenza passata e quindi non più utile. Chissà quali dati ci presenterebbe una ripetizione del sondaggio alla luce della situazione attuale, la quale è ben cambiata con i dati Agenas appena resi disponibili e con la regione Friuli Venezia Giulia da lunedì in zona gialla.Tra favorevoli e contrari al green pass, vi sono poi posizioni molto distanti sul concetto di libertà e sul rapporto tra Stato e cittadino.Inoltre il quadro emozionale è molto differente tra i due schieramenti. I favorevoli al green pass sono persone che mostrano maggiormente sentimenti e posizioni di speranza e fiducia nei confronti del futuro, mentre i contrari al green pass si manifestano emozionalmente più rabbiosi e tristi.Un sondaggio di oggi spiega proprio la situazione dell'ottimismo degli italiani alla luce della situazione economica e pandemica attuale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sondaggio, coronavirus in italia, green pass