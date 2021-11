https://it.sputniknews.com/20211129/variante-omicron-positivi-anche-la-moglie-e-due-figli-del-paziente-zero-13958652.html

Variante Omicron: positivi anche la moglie e due figli del paziente zero

Risultati positivi per la variante Omicron anche i due figli del paziente zero, oltre che la moglie. 29.11.2021, Sputnik Italia

La Regione Campania ha reso nota la positività per la variante Omicron al virus del Covid-19 da parte dei due figli del paziente zero, e della moglie.I test sono stati processati in tempi rapidissimi grazie alla tecnologia NGS di cui dispone il nosocomio Cotugno, i quali consentono l'elaborazione e la valutazione del genoma virale in appena 24 ore. I quattro pazienti, facenti parte di un unico nucleo familiare, non presentano al momento sintomi di rilievo, cosa che conferma l'efficacia dei vaccini (il paziente zero aveva dichiarato al giornale radio Rai di essere vaccinato, appunto, n.d.r.).Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha espresso così soddisfazione per i lavori del laboratorio dell'ospedale Cotogno, come riporta il Fatto Quotidiano:

