https://it.sputniknews.com/20211129/variante-omicron-lannuncio-di-moderna-un-nuovo-vaccino-allinizio-del-2022-13961829.html

Variante Omicron, l'annuncio di Moderna: "Un nuovo vaccino all'inizio del 2022"

Variante Omicron, l'annuncio di Moderna: "Un nuovo vaccino all'inizio del 2022"

Per il capo dei ricercatori di Moderna, Paul Burton, se la variante omicron del Covid dovesse mostrare di sfuggire agli anticorpi del vaccino attualmente in commercio l'azienda sarebbe pronta a mettere a punto un nuovo prodotto già all'inizio del 2022.

2021-11-29T15:14+0100

2021-11-29T15:14+0100

2021-11-29T15:16+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3e9e187f9a18d844011b89c67f8803.jpg

Ci vorranno pochi mesi per mettere riformulare e produrre su larga scala un vaccino efficace contro la variante Omicron del Covid. A dirlo è Paul Burton, capo dei ricercatori dell’azienda farmaceutica statunitense Moderna, che ha messo a punto uno dei due vaccini a mRna. Burton racconta come migliaia di ricercatori di Moderna sono stati mobilitati nel giorno del Ringraziamento per studiare la nuova variante proveniente dal Sudafrica e che “in un paio di settimane” dovrebbero arrivare informazioni più precise “sulla capacità di protezione del vaccino attuale”.Come spiega il Corriere della Sera, infatti, il prodotto può essere adattato sostituendo il codice mRna una volta ottenuto il codice genetico della variante. Da qui partiranno i primi test, come sta già avvenendo nei laboratori di Pfizer e Moderna per le varianti Beta e Delta.“I vaccini – ha detto ancora l’esperto alla tv britannica – sono molto efficaci". Ma, ha aggiunto, "il messaggio da dare ora alle persone ancora indecise è di vaccinarsi” e “fare il richiamo”. La variante Omicron è stata classificata “variante di preoccupazione” dall’Oms. Significa che è potenzialmente più contagiosa, virulenta o capace di evadere le attuali misure di sicurezza sanitaria. La nuova mutazione scoperta in Sud Africa contiene 30 modificazioni della proteina spike, di cui alcune possono portare ad una maggiore resistenza agli anticorpi del vaccino e ad una maggiore trasmissibilità.

https://it.sputniknews.com/20211129/variante-omicron-guariti-da-altre-varianti-possono-essere-di-nuovo-contagiati---oms-13957791.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo