Variante Omicron, guariti da altre varianti possono essere di nuovo contagiati - Oms

Variante Omicron, guariti da altre varianti possono essere di nuovo contagiati - Oms

29.11.2021

2021-11-29T11:50+0100

2021-11-29T11:50+0100

2021-11-29T11:50+0100

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha emesso un aggiornamento sulla variante COVID definita omicron, dalla quindicesima lettera dell’alfabeto greco.Riguardo sia trasmissibilità che gravità della malattia l’OMS non è sembrato sbilanciarsi, ammettendo che sia ancora presto per dire se tale variante sia più facilmente trasmissibile o conduca ad un decorso più preoccupante.Trasmissibilità“Non è ancora chiaro se Omicron sia più trasmissibile rispetto ad altre varianti, inclusa la Delta. Il numero di persone risultate positive è aumentato nelle aree del Sud Africa colpite da questa variante, ma sono in corso studi epidemiologici per capire se sia a causa di Omicron o altri fattori”, scrive l’OMS sul suo rapporto di aggiornamento.Gravità“Non è ancora chiaro se l'infezione da Omicron causi una malattia più grave rispetto alle infezioni da altre varianti, inclusa la Delta. I dati preliminari suggeriscono che ci sono tassi crescenti di ospedalizzazione in Sud Africa, ma ciò potrebbe essere dovuto all'aumento del numero complessivo di persone infettate in generale, piuttosto che a un'infezione specifica di questa variante”, si legge nel paragrafo dedicato alla letalità.Rischi di reinfezioneRiguardo ai rischi di reinfezione invece l’OMS è sembrato sbilanciarsi maggiormente affermando che “i dati preliminari indicano che potrebbe esserci un aumento del rischio di reinfezione con Omicron rispetto ad altre varianti di preoccupazione”, pur ammettendo che tuttavia, anche in questo caso, le informazioni sono al momento ancora limitate.Efficacia dei vaccini“I vaccini rimangono fondamentali per ridurre i decorsi gravi e la morte, anche contro la variante circolante dominante, Delta”, scrive l’OMS, non potendo tuttavia neppure in questo caso sciogliere del tutto le riserve sull’impatto che potrebbe avere questo nuovo ceppo sull’efficacia della campagna vaccinale.Efficacia dei test attuali e dei trattamentiRiguardo a questi due ultimi punti, l’OMS ha ragione di ritenere che non vi dovrebbero essere impatti significativi. I test PCR dovrebbero continuare ad essere efficaci, mentre corticosteroidi e bloccanti del recettore IL6 saranno ancora efficaci per la gestione dei pazienti con COVID-19 grave.

