https://it.sputniknews.com/20211129/usa-ragazzo-di-13-anni-spara-a-bambino-di-5-e-lo-uccide-giravano-un-clip-per-i-social-13950870.html

USA, ragazzo di 13 anni spara a bambino di 5 e lo uccide: giravano un clip per i social

USA, ragazzo di 13 anni spara a bambino di 5 e lo uccide: giravano un clip per i social

La tragedia è avvenuta nella città di Brooklyn Park, nello stato americano del Minnesota, nel Giorno del ringraziamento che si celebra nel Paese il 25... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T07:38+0100

2021-11-29T07:38+0100

2021-11-29T07:38+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13259690_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_669d46756be7de74eb46ce5496c21f5e.jpg

I ragazzi stavano girando un video per pubblicare i social con una pistola, quando il più grande ha sparato al compagno. I soccorsi sono stati inutili, il bimbo di cinque anni è deceduto.La polizia locale ha affermato in un comunicato stampa rilasciato lo scorso venerdì che un gruppo di ragazzi stavano girando un video mentre un giovane di 13 anni ha sparato alla vittima.Le forze dell'ordine hanno dichiarato che, stando alle informazioni preliminari, il ragazzo ha fatto partire il colpo di pistola accidentalmente. Intanto, è stato arrestato e portato in un carcere minorile. L'inchiesta sul caso prosegue, ha aggiunto la polizia di Brooklyn Park, che non ha riportato ulteriori dettagli, in particolare il fatto del possesso di una pistola da parte di un ragazzo di 13 anni.

https://it.sputniknews.com/20211017/tragedia-nel-bresciano-15enne-uccisa-da-un-colpo-di-fucile-e-stato-il-fratellino-a-sparare-13348494.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo