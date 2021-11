https://it.sputniknews.com/20211129/una-varieta-di-cioccolato-puo-contribuire-a-prevenire-lipertensione-13968600.html

Una varietà di cioccolato può contribuire a prevenire l'ipertensione

Il cioccolato è uno dei dolci preferiti in tutto il mondo e, con sorpresa di molti, esiste un tipo di preparazione che potrebbe essere benefica per la salute... 29.11.2021, Sputnik Italia

Commercializzato in tutti i gusti e colori, il cioccolato è un alimento molto apprezzato in tutto il mondo, ma anche associato a varie malattie per il suo alto contenuto calorico. Tuttavia, esiste un tipo di cioccolato che può essere benefico per la salute e aiuta a prevenire la pressione alta: il cioccolato fondente. Secondo quanto riferito dal Coordinamento della Comunicazione Sociale della Facoltà di Medicina dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, nel 1944 il medico americano Benjamin H. Kean pubblicò che gli indiani Kuna di Panama non avevano quasi casi di ipertensione, spiegandolo con il grande consumo di cacao come parte della loro dieta. Da allora è noto che il cioccolato contiene vari nutrienti con grandi proprietà antiossidanti, antitumorali e rinforzanti del cuore. Contiene anche sostanze che sono responsabili della riduzione dell'assorbimento del colesterolo, oltre a fibre, potassio e rame. Diversi studi, sottolinea, hanno dimostrato che il consumo di cioccolato fondente riduce anche la possibilità di formare placche di grasso nelle arterie, nonché contrasta elevate concentrazioni di colesterolo e trigliceridi, oltre ad aiutare a prevenire malattie cardiache e diabete.

