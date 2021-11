https://it.sputniknews.com/20211129/torino-sequestro-da-45-milioni-di-euro-a-2-imprenditori-accusati-di-frodebancarotta-e-riciclaggio-13957301.html

Torino, sequestro da 4,5 milioni di euro a 2 imprenditori accusati di frode,bancarotta e riciclaggio

A far partire l'ingente sequestro una indagine per 3 verifiche fiscali nei confronti di società operanti nel settore dei rottami e della vendita di auto usate... 29.11.2021, Sputnik Italia

Dalle indagini è risultata una notevole discrepanza di valore tra il profilo patrimoniale e quello reddituale nei confronti di due imprenditori i quali, pur avendo palesato negli anni minimi compensi ricevuti, sono risultati poi intestatari di numerosi beni, beni che si presume siano stati acquistati con l'impiego di capitali di provenienza dubbia ed illecita. Ora la guardia di finanza ha posto il sequestro su un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.Stando alle accuse, i due avrebbero creato ad hoc società off shore, alcune con ramificazioni che portano in Marocco, Regno Unito e Romania, nonché nei famosi "paradisi fiscali" come Panama, ed altri. Sequestrati terreni, aziende, ben 13 conti correnti, beni immobiliari, auto e un'imbarcazione registrata in Slovacchia.

