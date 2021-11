https://it.sputniknews.com/20211129/torino-grave-una-ragazza-con-miocardite-ma-non-e-mai-stata-vaccinata-contro-covid-19-13963766.html

Torino, grave una ragazza con miocardite, ma non è mai stata vaccinata contro Covid-19

Da Torino giunge una triste notizia che riguarda una ragazza ricoverata presso l’ospedale San Giovanni Bosco della città piemontese, e che è stata colpita da... 29.11.2021, Sputnik Italia

Ad aver causato la miocardite non è stato il vaccino, poiché la ragazza non era vaccinata contro il coronavirus.Il coordinatore dell’emergenza sanitaria a Torino, Luca Montagnani, spiega che le possibilità di sviluppare una miocardite o di una pericardite legate all’infezione da Covid-19, sono 40 volte superiori rispetto al rischio di queste due patologie in quanti si vaccinano. Le sue parole sono citate da Huffington Post.Montagnani sottolinea che le miocarditi associate alla vaccinazione creano rischi minimi, e che nei soggetti giovani (adolescenti) si curano con farmaci banali.Diverso invece il caso della ragazza che, non essendo vaccinata ha contratto il coronavirus ed è stato il virus a causarle la miocardite che ora la tiene appesa ad un filo.Montagnani ribadisce come i rischi per chi non si vaccina siano superiori rispetto a chi si vaccina.

coronavirus